Божевілля в Манчестері. "МЮ" розгромив "Рому" в матчі з вісьмома голами

Перші хвилини матчу стали багатими на події. Спершу на 5-й хвилині через травму покинув поле півзахисник римлян Верету. А на 9-й хвилині манкуніанці відкрили рахунок у матчі. Кавані вивів на забійну позицію Фернандеша, а той в дотик перекинув воротаря "Роми" Лопеса - 1:0.

Правда, довго гравцям "МЮ" радіти не довелося. Вже через три хвилини суддя вказав на пенальті у ворота англійців - м'яч після прострілу з лицьової влучив у руку стелився в підкаті Погба, який знаходився в штрафному майданчику. Ще пару хвилин момент перевіряв VAR, але рішення рефері не змінив. До "точки" підійшов Пеллегріні і чітко реалізував штраф - 1:1.

В середині тайму Погба намагався виправити свою помилку, але його обвідний удар з-за меж штрафного ціною травми парирував Лопес. У підсумку кіпер римлян продовжити матч так і не зміг і поступився місцем в рамці воріт Міранте.

Але відзначилися знову італійці. На 35-й хвилині екс-гравець "МЮ" Мхітарян розрізною передачею вивів Пеллегріні в штрафний, а той відпасував на Джеко. Боснійцю залишалося лише підставити ногу і переправити м'яч у порожні ворота - 1:2.

А ще через дві хвилини римлянам довелося робити третю вимушену заміну в першій половині - цього разу травму отримав Спінаццола.

Могли команди піти на перерву при рівному рахунку, але Кавані не зміг переграти кіпера гостей після грубої помилки захисників "Роми".

Але те, що не вдалося до перерви, вийшло відразу після. Гравці "МЮ" на 48 - й хвилині організували швидку атаку, наконечником якої виступив Кавані - 2:2.

Міг Кавані буквально відразу забивати другий гол, але після прострілу Шоу метрів з 10 запустив м'яч значно вище воріт. Проте вже 64-й хвилині уругваєць таки виправився. Він встиг першим на добивання після удару по воротах від Біссаки - 3:2.

На цьому голи в матчі не закінчилися. Ще через п'ять хвилин суддя поставив ще один пенальті у ворота "Роми" за не найочевидніший фол на Кавані. І знову одинадцятиметровий реалізував Фернандеш - 4:2. А ще через 4 хвилини гол на свій рахунок записав Погба - 5:2. Добив римлян на 4 хвилини до кінця Грінвуд - 6:2.

Поєдинок у відповідь, який відбудеться 6 травня, схоже, стане формальністю. "МЮ" вже однією ногою у фіналі.