Під Сумами російські танки розстріляли автобус з цивільними, - ОДА

В Сумській області російські військові розстріляли з танків автобус з цивільними. Інформація щодо постраждалих поки уточнюється.
Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
Обстріл стався між Чупахівкою і Довжиком, Охтирський район.
"Російські танки розстріляли автобус з цивільними. Швидкі допомоги до нього зараз не підпускають. Місцевість навколо замінована, проїхати до них не можуть", - написав чиновник.
Зараз сімейні лікарі пішки із амбулаторії виходять їм на зустріч, на місце розстрілу.
"Будуть намагатися надавати їм медичну допомогу до приїзду швидкої. Інформація перевірена. Деталі згодом", - додав Живицький.
Раніше ми писали, що українці зупиняють танки без жодного пострілу, а також закидують ворожу техніку коктейлями "Молотова".