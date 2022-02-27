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Под Сумами российские танки расстреляли автобус с гражданскими, - ОГА

Автор: Светлана Мащенко

В Сумской области российские военные расстреляли из танков автобус с гражданскими. Информация о пострадавших пока уточняется.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Обстрел произошел между Чупаховкой и Довжиком, Ахтырский район.

"Российские танки расстреляли автобус с гражданскими. Скорые помощи к нему сейчас не подпускают. Местность вокруг заминирована, проехать к ним не могут", - написал чиновник.

Сейчас семейные врачи пешком из амбулатории выходят им на встречу, на место расстрела.

"Будут пытаться оказывать им медицинскую помощь до приезда скорой. Информация проверена. Детали позже", - добавил Живицкий.

Ранее мы писали, что украинцы останавливают танки без единого выстрела, а также забрасывают вражескую технику коктейлями "Молотова".

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СумыВторжение России в Украину