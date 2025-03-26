В Сумах снова возросло количество пострадавших из-за ракетного удара 24 марта

"На данную минуту мы имеем уже 108 (пострадавших, - ред.), из них 24 ребенка. Поэтому количество (раненых, - ред.) возросло", - сказал он.

По словам Кузнецова, двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших - среднее и легкое. У большинства пострадавших - осколочные ранения от разбитых окон, у некоторых переломы.

Первый заместитель мэра Сум отметил, что пока коммунальные услуги не были восстановлены полностью после ракетной атаки, но специалисты продолжают работать.

"Сейчас половина с электроэнергией. Шесть домов остаются без газоснабжения, около десяти - без холодной воды. Но все обещают в ближайшее время все восстановить", - добавил Кузнецов.