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Минэнерго и украинские энергокомпании должным образом подготовились к зиме, - эксперт

Четверг 24 октября 2024 12:45
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Минэнерго и украинские энергокомпании должным образом подготовились к зиме, - эксперт Фото: Минэнерго и украинские энергокомпании должным образом подготовились к зиме (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Энергетическая система Украины сейчас устойчива, несмотря на вражеские атаки. В частности, благодаря тому, что Минэнерго и украинские энергокомпании должным образом подготовились к зиме.

Об этом заявил политолог и преподаватель, директор "Института мировой политики" Евгений Магда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Liga.Net .

По его словам, с октября 2022 года энергетическая инфраструктура Украины подверглась более 1000 атакам, что привело к сокращению мощностей производства электроэнергии до трети довоенного уровня. Однако благодаря слаженной работе Министерства энергетики и энергетических компаний, энергосистема демонстрирует поразительную выносливость.

"Отечественные энергетические компании должным образом подготовились к зиме. Проведены ремонтные и восстановительные работы на энергетических объектах, а склады обеспечены топливом. Накоплено запасное оборудование на случай новых атак, что-то закуплено за рубежом", - отметил Магда.

Эксперт подчеркнул, что все работы выполнялись по графику, утвержденному Минэнерго и правительством, с ежедневным контролем в рамках антикризисного штаба.

"Есть основания говорить, что Украина входит в отопительный сезон максимально готовой, демонстрируя единство и слаженность действий", - подчеркнул Магда.

В то же время, он отметил, что для защиты восстановленной энергетической инфраструктуры Украине крайне необходимы дополнительные средства ПВО.

"Энергетики восстановили все, что могли, и только надежное прикрытие от атак ракет и БПЛА сможет сохранить результаты их титанического труда. Иначе труд украинских энергетиков рискует превратиться в сизифов", - подытожил эксперт.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко также отметил, что Украине необходимы дополнительные средства противовоздушной обороны для усиления защиты энергетических объектов от российских обстрелов.

Напомним, с октября 2022 года энергосистема Украины подверглась более 1000 атакам, что покинуло страну лишь с примерно третью довоенной мощности производства электроэнергии.

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