В Сумах призвали запастись водой: успеть нужно до 21:00

В КП "Городокаканал" отмечают, что водозаборы в городе с 17:00 до 21:00 будут подавать воду населению. Из-за сложной ситуации в энергетике после 21:00 водоснабжение прекратится и водонасосные станции будут наполнять резервуары.

Отметим, 17 сентября в 1:10 в результате авиационного удара в Сумах были обесточены все объекты водоканала. Водоснабжение перешло на аварийно-резервное питание, кроме насосов третьего подъема центрального теплового пункта. В то же время система водоотвода продолжала функционировать, а вода подавалась в город с пониженным давлением.

По состоянию на 10:30 энергоснабжение всех водозаборов было возобновлено, водонасосные станции начали работать в обычном режиме и формировалось нормативное давление для подачи воды в город.

После 13:00 из-за отключения электроэнергии Токаровский и Тополянский водозаборы подавали воду с пониженным давлением. Четыре других водозабора (Лепеховский, Лучанский, Пришибской, Ново-Оболонский) были переведены на аварийное питание и работают над наполнением резервуаров чистой воды. После завершения этого процесса будут включены насосы второго подъема и водоснабжение возобновят.