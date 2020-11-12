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У Сумах затримали "смотрящого" за Харківською областю

Суми, Четвер 12 листопада 2020 18:02
У Сумах затримали "смотрящого" за Харківською областю
Фото: затримання зловмисника (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Сумах правоохоронці затримали кримінального авторитета, який перебував у всеукраїнському розшуку за вчинення тяжких злочинів. Затриманого вважають так званим "смотрящим" за Харківською областю.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Чоловіка затримали за місцем його тимчасового проживання, де він переховувався від правосуддя з 2017 року.

Слідство вважає затриманого чоловіка причетним до низки злочинів, зокрема незаконному поводженні зі зброєю та погрозах правоохоронцям. Зловмиснику тепер загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Зараз вирішується питання про арешт затриманого зловмисника. Також правоохоронці перевіряють, чи не причетний він до інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі правоохоронці затримали банду, яка викрадала людей. Викрадачі під погрозами насильством заволодівали чужими коштами та їх особистими речами.

Крім того, у Миколаєві затримали місцевого жителя за підозрою у створенні міжнародного наркоугруповання. Чоловік організував банду з українців та громадян країн ЄС.

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