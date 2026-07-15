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В Сумах уже более 20 пострадавших в результате удара КАБами

21:34 15.07.2026 Ср
2 мин
Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия вражеского удара по Сумам (t.me/hryhorov_oleg)

Число пострадавших в результате утреннего удара управляемыми авиабомбами по Сумам возросло до 21 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

Он отметил, что в результате атаки россиян погибли три человека - 75-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 54 и 77 лет.

"Пострадал 21 человек. В настоящее время 8 - находятся в больницах, среди них - двое детей. В тяжелом состоянии - четверо пострадавших: 16-летний подросток, 75-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 62 и 35 лет. Их прооперировали", - рассказал Григоров.

Начальник ОВА заявил, что состояние пациентов остается тяжелым и добавил, что медики продолжают оказывать всю необходимую помощь.

По словам Григорова, в результате обстрела повреждено более 10 зданий, среди которых медицинские заведения, жилые дома и офисные здания.

"Выбиты сотни окон. Также повреждены и уничтожены гражданские автомобили, припаркованные вблизи эпицентра удара. Ликвидация последствий атаки продолжается", - сообщил он.

Напомним, сегодня россияне нанесли шесть ударов КАБами по Сумам. Одна из авиабомб попала вблизи медицинских учреждений - в районе с оживленным движением людей и транспорта. Остальные удары пришлись на объекты инфраструктуры.

Григоров заявил, что это очередной сознательный удар окупантов по мирному населению, поскольку в эпицентре одного из попаданий находились гражданские и транспорт.

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