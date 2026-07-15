В Сумах уже более 20 пострадавших в результате удара КАБами

Он отметил, что в результате атаки россиян погибли три человека - 75-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 54 и 77 лет.

"Пострадал 21 человек. В настоящее время 8 - находятся в больницах, среди них - двое детей. В тяжелом состоянии - четверо пострадавших: 16-летний подросток, 75-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 62 и 35 лет. Их прооперировали", - рассказал Григоров.

Начальник ОВА заявил, что состояние пациентов остается тяжелым и добавил, что медики продолжают оказывать всю необходимую помощь.

По словам Григорова, в результате обстрела повреждено более 10 зданий, среди которых медицинские заведения, жилые дома и офисные здания.

"Выбиты сотни окон. Также повреждены и уничтожены гражданские автомобили, припаркованные вблизи эпицентра удара. Ликвидация последствий атаки продолжается", - сообщил он.