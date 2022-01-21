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У Сумах вводять "дистанційку" для старших класів

Автор: Сергій Пишкін

У Сумах спостерігається збільшення кількості захворювань на коронавірус серед учнів та працівників закладів загальної середньої освіти. Місто повертає дистанційне навчання для старших класів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сумської міської ради.

"У відповідності до рішення комісії з 24 січня дозволено відвідування здобувачами освіти закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти, 1–4 класів закладів загальної середньої освіти, усі працівники яких мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації", - пише пресслужба міськради.

Водночас на дистанційне навчання відправляють учнів 5-11 класів.

Рішення комісії набирає чинності з 24 січня й діятиме протягом двох тижнів.

Нагадаємо, на тлі поширення захворювання, дистанційне навчання також оголосили в Ужгороді та у Львові,а також у Чернівцях.

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Суми