У Сумах запровадили безкоштовний проїзд для школярів на постійній основі

У Сумах для учнів 1-11 класів запровадили 100-відсоткову знижку на проїзд у комунальних автобусах та тролейбусах. Рішення набуває чинності з 5 березня 2021 року.

Зазначається, що виконавчий комітет встановив таку знижку шляхом внесення змін до рішення від 15 січня 2019 року №20 "Про встановлення тарифів на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що надаються КП СМР «Електроавтотранс"(зі змінами).

"Вважаю, що сьогодні виконком ухвалив надважливе рішення для громади, і воно діятиме на постійній основі. Це гарний подарунок дітям та їхнім батькам, адже дозволить зменшити фінансове навантаження на сімейний бюджет сумчан", - сказав міський голова Олександр Лисенко.

Мер пообіцяв і "надалі працювати" в напрямку розвитку комунального транспорту задля отримання містянами "якісної послуги за прийнятну ціну".