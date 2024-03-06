ua en ru
Ср, 06 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Сумах вражеский дрон попал в объект критической инфраструктуры

Сумы, Среда 06 марта 2024 10:02
UA EN RU
В Сумах вражеский дрон попал в объект критической инфраструктуры Фото: в Сумах есть попадание в объект критической инфраструктуры (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумах российский дрон попал в объект критической инфраструктуры. Также есть попадания по гражданским объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую городскую военную администрацию в Facebook.

Как отмечается, в городе были зафиксированы три "прилета" в результате ночной атаки дронов. Один из ударов был по объекту критической инфраструктуры, два других - по гражданской инфраструктуре.

Детсады и школы в Сумах работают в штатном режиме. В детском саду, где в результате удара повреждены окна, будут работать дежурные группы.

"Пострадавшим оказывается помощь, фиксируются повреждения. Все, кому нужна помощь, могут обратиться к представителям штаба, работающим на местах прилетов", - сообщил секретарь городского совета Артем Кобзарь, исполняющий обязанности городского головы.

Ночная атака на Украину

Этой ночью россияне выпустили по Украине 42 "Шахеда" и ударили по Донецкой области зенитными ракетами С-300. Силы ПВО сбили 38 беспилотников.

В Сумах зафиксировано три "прилета", есть пострадавшие. Также оккупанты ударили по Одессе, Днепропетровской, Харьковской областях, а в Хмельницкой области поврежден объект инфраструктуры. Несколько населенных пунктов остались без света.

Что известно о последствиях ночной атаки оккупантов - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война в Украине Война России против Украины Атака дронов
NEWS
Не только "Шахеды". В Воздушных силах раскрыли детали отражения ночной атаки
Не только "Шахеды". В Воздушных силах раскрыли детали отражения ночной атаки
DAILY
Нехватка людей и женщины на "мужских" должностях. Как изменился рынок труда из-за войны и мобилизации
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Нехватка людей и женщины на "мужских" должностях. Как изменился рынок труда из-за войны и мобилизации