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В Сумах тысячи жителей остались без света: какая причина

Фото: часть города Сумы остались без света 17 февраля (GettyImages)
Автор: Наталья Юрченко

Часть жителей города Сумы остались без света сегодня, 17 февраля. В городе произошла авария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Сумыоблэнерго".

Отмечается, что из-за аварийной ситуации в Сумах временно обесточены более 8 тысяч потребителей. Это жители проспекта Победы и улиц Колпака, Романа Атаманюка и Леси Украинки.

Энергетики объясняют, что временно обесточены 29 распределительных пунктов в городе.

"Извиняем за временные неудобства. Наши бригады уже работают над восстановлением распределения электроэнергии", - говорится в сообщении.

Ситуация со светом в Украине

На сегодня ситуация со светом в Украине стабильная, но из-за постоянных российских обстрелов в прифронтовых регионах наблюдаются перебои.

РБК-Украина писало, что 7 февраля, в результате вражеской атаки обломками ракеты в столице были повреждены две высоковольтные линии. Тогда же часть потребителей на левом берегу осталась без электроэнергии.

В начале февраля в Криворожском районе из-за атаки без света было почти 15 тысяч человек, также были обесточены две котельные. После обстрела в Кривом Роге ввели аварийные отключения света.

"Укрэнерго" сообщало, что атака на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога была одной из самых массированных атак на энергетику за год.

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Сумская областьЭлектроэнергияОтключения света