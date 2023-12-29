В Сумах и Черкасской области прогремели взрывы

Взрывы в обеих областях раздались после объявления воздушной тревоги.

Местные Telegram-каналы Черкасской области сообщают, что взрывы прогремели в городе Смела.

Официально местные власти и военные пока не комментировали ситуацию.

Добавим, что воздушную тревогу в восточных, южных, части центральных и северных областей объявили после 14:45. Воздушные силы предупреждали об угрозе ударов баллистики. Также объявлена угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3.

По данным ПС, россияне выпустили ракеты из Курской области в направлении Сумской и Черкасской областей.

Карта воздушных тревог по состоянию на 15:00

Массированная атака

Россияне сегодня выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов по Украине. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прилеты" зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Запорожской, Сумской, Львовской, Днепропетровской областях. Под ударом находились дома, ТРЦ, роддом, объекты критической инфраструктуры.

По последним данным, количество жертв в Украине в результате сегодняшней массированной атаки возросло до 18. Ранения получили 132 человека.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.