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В Сумах и Черкасской области прогремели взрывы

Фото: в Сумах и Черкасской области раздались взрывы (kalushcity gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в Сумах прогремели днем 29 декабря. Также взрывы слышали в Черкасской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Взрывы в обеих областях раздались после объявления воздушной тревоги.

Местные Telegram-каналы Черкасской области сообщают, что взрывы прогремели в городе Смела.

Официально местные власти и военные пока не комментировали ситуацию.

Добавим, что воздушную тревогу в восточных, южных, части центральных и северных областей объявили после 14:45. Воздушные силы предупреждали об угрозе ударов баллистики. Также объявлена угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3.

По данным ПС, россияне выпустили ракеты из Курской области в направлении Сумской и Черкасской областей.

Карта воздушных тревог по состоянию на 15:00

Массированная атака

Россияне сегодня выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов по Украине. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прилеты" зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Запорожской, Сумской, Львовской, Днепропетровской областях. Под ударом находились дома, ТРЦ, роддом, объекты критической инфраструктуры.

По последним данным, количество жертв в Украине в результате сегодняшней массированной атаки возросло до 18. Ранения получили 132 человека.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.

 

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