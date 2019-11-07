У Сумах суддю викрили на отриманні хабара

У Сумах правоохоронці викрили суддю місцевого суду на отриманні неправомірної вигоди за ухвалення рішення у двох справах про адміністративні порушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в Facebook.

Як повідомляється, детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом САП викрили суддю Зарічанського районного суду на отриманні хабара у розмірі 2 тис. доларів. Під час обшуків правоохоронці вилучили отриманні суддею грошові кошти.

Зазначається, що за хабар суддя обіцяв ухвалити судове рішення у двох справах про адміністративні правопорушення на користь винуватця. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 386 КК України, а також відсторонення судді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці затримали лікаря онкологічного диспансеру, який за грошову винагороду видав довідку-направлення на отримання групи інвалідності. Лікар вимагав та одержав 2 тис. доларів за надання необхідної медичної документації.

Також РБК-Україна писало, що у Харківській області взяли під варту чиновника, який пропонував 100 тис. доларів хабара детективу НАБУ за закриття кримінального провадження. Чиновника взяли під варту на 2 місяці з можливістю внесення застави в 4,9 млн гривень.