У Сумах школи закрили на карантин

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Карантин буде тривати з 31 січня до 10 лютого

У Сумах через ГРВІ та грип закрили на карантин через епідемію грипу та ГРВІ школи та заклади позашкільної освіти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міськради.

Як зазначається, карантин буде тривати з 31 січня до 10 лютого.

"Члени міської комісії ухвалили рішення запровадити від завтра на 10 днів (до 10 лютого) карантин у закладах загальної середньої та позашкільної освіти (заклади дошкільної освіти працюватимуть), заборонити проведення у закладах освіти спортивних, культурних та інших масових заходів, забезпечити проведення дезінфекції в комунальному та приватному громадському транспорті, рекомендувати керівникам закладів торгівлі дотримуватись маскового режиму.", - йдеться у повідомленні.

Вдатися до подібних обмежувальних заходів владу спонукало загострення у місті епідемічної ситуації із захворювання на грип, ГРВІ та пневмонію.

Як повідомила начальник управління освіти і науки Антоніна Данильченко, в обласному центрі до цього вже тимчасово припинили навчання школа № 1 та класична гімназія, де захворіло понад 20% школярів, а також початкова ланка у школах № 17 і № 24 та 164 класи у 22 школах.

Нагадаємо, в Ужгороді прийняли рішення закрити школи міста на карантин через епідемію грипу та ГРВІ. Школи будуть закриті на двотижневий карантин. Також будуть припинені заняття в усіх позашкільних закладах, а також скасовані масові заходи.

У Києві повністю припинили заняття в 7 школах і окремих класах шкіл 34 через велику кількость відсутніх на уроках.