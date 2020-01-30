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В Сумах школы закрыли на карантин

Новости » Общество     30.01.2020 - 19:59
В Сумах школы закрыли на карантин
Иллюстративное фото (УНИАН)

Карантин будет длиться с 31 января до 10 февраля

В Сумах из-за ОРВИ и гриппа закрыли на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ школы и учреждения внешкольного образования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу городского совета.

Как отмечается, карантин будет длиться с 31 января до 10 февраля.

"Члены городской комиссии приняли решение ввести завтра на 10 дней (до 10 февраля) карантин в учреждениях общего среднего и внешкольного образования (учреждения дошкольного образования будут работать), запретить проведение в учреждениях образования спортивных, культурных и других массовых мероприятий, обеспечить проведение дезинфекции в коммунальном и частном общественном транспорте, рекомендовать руководителям учреждений торговли придерживаться масочного режима", - говорится в сообщении.

Прибегнуть к подобным ограничительным мерам власть побудило обострение в городе эпидемической ситуации с заболеваниями гриппом, ОРВИ и пневмонией.

Как сообщила начальник управления образования и науки Антонина Данильченко, в областном центре до этого уже временно прекратили обучение школа № 1 и классическая гимназия, где заболело более 20% школьников, а также начальное звено в школах № 17 и № 24 и 164 класса в 22 школах.

Напомним, в Ужгороде приняли решение закрыть школы города на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Школы будут закрыты на двухнедельный карантин. Также будут прекращены занятия во всех внешкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

В Киеве полностью прекратили занятия в 7 школах и отдельных классах школ 34 из-за большого количества отсутствующих на уроках.

В Украине школы закрывают на карантин: список областей Школы Ужгорода закрыли на карантин
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