В Сумах российский дрон ударил по дороге с активным движением авто (видео)

Сумы, Четверг 06 ноября 2025 22:43
UA EN RU
В Сумах российский дрон ударил по дороге с активным движением авто (видео) Фото: в Сумах дрон попал в дорогу прямо перед автомобилем (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Сумах российский дрон-камикадзе в четверг, 6 ноября, попал в дорогу в нескольких метрах перед автомобилем. Чудом обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря в Telegram.

"В Ковпаковском районе города Сумы зафиксировано попадание вражеского БпЛА в дорожное покрытие", - рассказал он.

Кобзарь отметил, что в результате взрыва был поврежден автомобиль. Он добавил, что пострадавших в результате дроновой атаки нет.

Удары РФ по Сумах и области

В последние месяцы российские захватчики усилили удары по Сумах и окрестных громадах. Под прицелом россиян гражданская инфраструктура, частные и многоэтажные дома.

Напомним, утром во вторник, 4 ноября, оккупанты нанесли удар по Сумах ударным беспилотником "Молния". Вследствие вражеского обстрела были повреждены частный дом и нежилая застройка.

Ранее, 2 ноября, страна-агрессор нанесла ракетный удар по селу в Лебединской общине Сумской области. Были ранены две гражданские женщины - 55 и 65 лет.

За день до этого, 1 ноября, в Сумах произошел частичный блэкаут в результате атаки россиян. Утром в тот день оккупанты нанесли удар по энергетическим объектам города, в результате чего был ранен 33-летний мужчина.

Отметим, в ночь на 31 октября в Сумах вражеский дрон попал в многоэтажку, в результате взрыва возник пожар. Пожилая женщина и несовершеннолетняя девушка получили ранения.

В тот день, согласно данным Сумской ОГА, Сумы атаковали 10 российских беспилотников только в течение одного часа.

