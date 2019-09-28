У Сумах внаслідок вибуху на заводі постраждали майже 10 осіб

У Сумах у суботу, 28 вересня, стався вибух на території місцевого заводу, в результаті чого постраждали 8 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, близько 10:51 по вулиці Лінійна стався вибух обладнання у виробничому цеху заводу ТОВ "Гуала Кложерс Україна". Після вибуху сталося загорання. Пожежа на площі 50 квадратних метрів була ліквідована близько 11:55.

Рятувальники попередньо встановили, що в результаті вибуху на підприємстві постраждали 8 осіб. До гасіння було залучено 18 чоловік особового складу та 4 одиниці рятувальної техніки.

Нагадаємо, у Сумській області в ніч на 27 вересня стався вибух у пекарні міста Шостка. В результаті вибуху газоповітряної суміші постраждали дві працівниці пекарні. Постраждалі з опіками різного ступеня тяжкості були госпіталізовані. Одна з жінок отримала ураження 15% площі тіла, наразі вона в реанімації.

Також РБК-Україна писало, що 19 вересня в Стамбулі (Туреччина) стався потужний вибух на хімічному заводі. Спочатку на підприємстві виникла пожежа, яка спровокувала вибух металевого бака. В результаті вибуху постраждали 2 рятувальника і кілька працівників підприємства.