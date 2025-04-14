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В Сумах прогремел взрыв на фоне угрозы российского дрона

Понедельник 14 апреля 2025 14:00
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В Сумах прогремел взрыв на фоне угрозы российского дрона Иллюстративное фото: украинский военный (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

В Сумах днем понедельника, 14 апреля прогремел взрыв. Перед этим предупреждали о разведывательном российском дроне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и местные ВСУ.

"Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", - сообщили Воздушные силы.

А через несколько минут было уточнено, что в Сумском районе Сумщины и в Запорожской области замечена активность разведывательных дронов.

"Привлечены средства по их сбиванию", - написали воздушники.

Ракетный удар по Сумам

Вчера, 13 апреля, российская армия нанесла двойной баллистический удар по центру города Сумы. Там в момент атаки находилось много людей. По последним данным, во время обстрела пострадали 119 человека, - 34 - погибли.

Сегодня полиция обнародовала первые кадры с места ракетного удара по Сумах.

В городе серьезные разрушения в результате атаки, повреждены жилые и нежилые здания, транспорт. Подробнее о последствиях террористического удара РФ - в материале РБК-Украина.

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