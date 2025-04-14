ua en ru
Пн, 14 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Сумах пролунав вибух на тлі загрози російського дрона

Понеділок 14 квітня 2025 14:00
UA EN RU
У Сумах пролунав вибух на тлі загрози російського дрона Ілюстративне фото: український військовий (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

У Сумах вдень понеділка, 14 квітня пролунав вибух. Перед цим попереджали про розвідувальний російський дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та місцеві ЗСУ.

"Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", - повідомили Повітряні сили.

А через декілька хвилин було уточнено, що у Сумському районі Сумщини та у Запорізькій області помічено активність розвідувальних дронів.

"Залучено засоби щодо їх збиття", - написали повітряники.

Ракетний удар по Сумах

Вчора, 13 квітня, російська армія завдала подвійного балістичного удару по центру міста Суми. Там в момент атаки перебувало багато людей. За останніми даними, під час обстрілу постраждали 119 людини, - 34 - загинули.

Сьогодні поліція оприлюднила перші кадри з місця ракетного удару по Сумах.

У місті серйозні руйнування внаслідок атаки, пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, транспорт. Детальніше про наслідки терористичного удару РФ - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми ДСНС Війна в Україні
NEWS
Зеленський про втрати України під час війни: ми платимо найвищу ціну
Зеленський про втрати України під час війни: ми платимо найвищу ціну
DAILY
Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ