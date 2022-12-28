В Сумах раздался взрыв

Сегодня, 28 декабря, к вечеру в Сумах и Сумском районе был слышен взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Мэр города Сумы Александр Лысенко призвал сумчан сохранять спокойствие, ничего не фотографировать и не публиковать, а также дождаться официальной информации.
"Не обсуждайте подробностей в соцсетях, дождитесь официальной информации", - добавил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Воздушная тревога в городе и области на момент взрыва не объявлялась.
Напомним, сегодня, 28 декабря, вечером россияне начали очередную атаку на Украину с помощью иранских дронов-камикадзе. РБК-Украина собрала всю актуальную информацию об очередном ударе россиян.
В результате сегодняшней атаки в Херсоне были слышны взрывы, позже взрывы были слышны и в Днепре.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.