В Сумах раздался взрыв

Сегодня, 28 декабря, к вечеру в Сумах и Сумском районе был слышен взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram -каналы.

Мэр города Сумы Александр Лысенко призвал сумчан сохранять спокойствие, ничего не фотографировать и не публиковать, а также дождаться официальной информации.

"Не обсуждайте подробностей в соцсетях, дождитесь официальной информации", - добавил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Воздушная тревога в городе и области на момент взрыва не объявлялась.