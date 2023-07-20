В Сумах раздались взрывы, работает ПВО

В Сумах слышали взрывы. В областной военной администрации сообщили о работе сил противовоздушной обороны в регионе.

Жителей призывают находиться в укрытиях или соблюдать правила двух стен во время воздушной тревоги.

Массированный обстрел Украины 19 июля

Российская Федерация ночью, 19 июля, совершила масштабную воздушную атаку Украины. Взрывы произошли в Херсоне, Киеве, Кропивницком, Одессе, Николаевской области. Оккупанты использовали ракеты Х-22, "Калибр", "Оникс" и дроны-камикадзе. Украинские силы ПВО сбили 14 ракет и 23 БПЛА.

Наибольшие разрушения в результате российской атаки потерпели Одесса и область. Люди получили травмы, а также пострадали многоквартирные дома, портовая и критическая инфраструктура. Около 3 тысяч человек в области остались без света.