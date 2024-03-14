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В Сумах прогремели взрывы

Фото: в Сумах прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в Сумах прогремели днем 14 марта. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как сообщили местные жители в сети, звуки взрывов в Сумах раздались около 14:20. Через пять минут в городе были слышны повторные взрывы.

Воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 14.20.

Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе ударов ракетами для северо-восточных областей Украины.

Добавим, что также взрывы прогремели в Харькове. Местные власти сообщили о "прилетах" в городе.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:25

Обстрел города Сумы

Напомним, ночью 13 марта россияне ударили по городу Сумы. Вражеский дрон-камикадзе попал в жилую пятиэтажку. По предварительным данным, было разрушено 15 квартир, 30 - повреждены.

Из-под завалов спасли 10 человек. Из-под завалов дома спасатели деблокировали тела трех погибших. На месте трагедии продолжаются поисковые работы.

Кроме того, оккупанты в ночь на 14 марта атаковали "Шахедами" Сумы и еще три города области.

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