В Сумах прогремели взрывы

Взрывы в Сумах прогремели днем 14 марта. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Как сообщили местные жители в сети, звуки взрывов в Сумах раздались около 14:20. Через пять минут в городе были слышны повторные взрывы.
Воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 14.20.
Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе ударов ракетами для северо-восточных областей Украины.
Добавим, что также взрывы прогремели в Харькове. Местные власти сообщили о "прилетах" в городе.
Карта воздушных тревог по состоянию на 14:25
Напомним, ночью 13 марта россияне ударили по городу Сумы. Вражеский дрон-камикадзе попал в жилую пятиэтажку. По предварительным данным, было разрушено 15 квартир, 30 - повреждены.
Из-под завалов спасли 10 человек. Из-под завалов дома спасатели деблокировали тела трех погибших. На месте трагедии продолжаются поисковые работы.
Кроме того, оккупанты в ночь на 14 марта атаковали "Шахедами" Сумы и еще три города области.
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