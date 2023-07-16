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В Сумах прогремели взрывы, силы ПВО сбили дрон

Фото: в Сумах раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумах в воскресенье, 16 июля, прогремели два взрыва. Это произошло во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Сумах прогремело два взрыва", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Сумской области в 11:06 объявили воздушную тревогу. Она длилась около 40 минут.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ предупредили жителей Сумской области о возможном применении врагом беспилотников. Позже военные заявили, что в регионе возможна работа ПВО по вражескому БПЛА.

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Сумская ОВА сообщила, что в 11:30 над территорией Сумского района силы ПВО сбили вражеский дрон.

"Это уже вторая вражеская цель за день, уничтоженная нашими защитниками", - говорится в сообщении.

Взрывы в Сумах

Напомним, поздно вечером 15 июля в Сумах раздались взрывы. Местные власти не сообщали о причинах, но отметили, что на месте работают соответствующие службы.

Позже глава Сумской ОВ Владимир Артюх заявил, что ночные взрывы для мирных жителей угрозы не несли.

"Не обо всем сейчас можно говорить, поймите: война и по ту сторону границы нас тоже читают. Поэтому сохраняем информационную тишину. Скажу одно: Спасибо нашим защитникам", - отметил он.

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