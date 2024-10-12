В Сумах раздалось несколько взрывов, работает ПВО

В Сумах в ночь на 12 октября ведется работа сил и средств противовоздушной обороны из-за вражеских атак дронов-камикадзе типа "Шахед". В городе были слышны несколько взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение исполняющего обязанности городского головы Артема Кобзаря.

"Хотелось бы пожелать всем доброй тихой ночью, но она не тихая совсем. Постоянно раздаются выстрелы из пулеметов - это работают наши ребята, ПВО, сбивают "Шахеды". Раздалось несколько взрывов", - рассказал чиновник.

Он призвал местных жителей находиться в укрытиях, и не подходить к окнам тех граждан, которые остаются дома.

Отметим, перед этим сумские СМИ сообщали о как минимум трех взрывах, которые были слышны около 00.07, 00.10 и 00.17.

Между тем, в командовании Воздушных сил ВСУ информировали о фиксации движения "Шахедов" над Сумской областью, и неоднократно сообщали о пусках врага управляемых авиабомб в сторону региона.

Воздушные удары РФ по Сумам

Напомним, российские оккупанты в последнее время регулярно наносят удары по Сумам с применением управляемых авиабомб, а также бьют дронами-камикадзе и ракетами.

Ранее сообщалось, что поздно вечером 11 октября накануне российские захватчики нанесли по Сумам ракетный удар. Было зафиксировано попадание по жилому микрорайону. В ОВА рассказали, что предварительно в результате вражеских обстрелов обошлось без пострадавших.

Добавим, ранее сообщалось, что 6 октября в Сумах раздался взрыв из-за вражеской атаки с применением управляемых авиабомб.