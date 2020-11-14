У Сумах з понеділка знову запрацюють школи

У Сумах з понеділка, 16 листопада, школярі повернуться за парти. Місцеві школи відновлять роботу, адже місто, як і вся країна, перейшло до "помаранчевої зони" карантину.

Про це повідомляє прес-служба Сумської міської ради.

Як пояснили в міськраді, з понеділка учні 5-11 класів можуть навчатися за очною формою в закладах освіти, а вихованці гуртків - відвідувати заклади позашкільної освіти.

Однак остаточне рішення про формат навчання місцева влада дозволила ухвалювати керівництву закладів освіти. Директори, залежно від ситуації в школі, оберуть прийнятний формат: очний, дистанційний чи змішаний.

"Повернення до закладів освіти залежить від ситуації щодо захворюваності, потужності будівлі школи, кількості класів тощо", - додали в міськраді.

Нагадаємо, уряд вирішив повернути загальнонаціональні обмеження, скасувавши адаптивний формат карантину. На всій території України було встановлено обмеження "помаранчевої зони" карантину.

Як писало РБК-Україна, уряд дозволив відкрити школи та запровадив деякі обмеження для закладів освіти.

Додамо, дистанційне навчання скасували у Запоріжжі. Місцеві школи та дитячі садки працюватимуть за умови дотримання санітарних вимог.