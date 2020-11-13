У Запоріжжі з понеділка скасовують дистанційне навчання у школах

Фото: клас у школі (РБК-Україна)

У Запоріжжі з понеділка, 16 листопада, в школу повернуться учні 5-11 класів, які були відправлені на дистанційне навчання. Також в місті будуть дотримуватися карантин вихідного дня.

Про це повідомив мер Запоріжжя Володимир Буряк.

У місті працюватимуть школи та дитячі садки за умови дотримання санітарних вимог.

Також Буряк підтвердив введення в місті карантину вихідного дня і перерахував всі ті обмеження, які були зазначені в розпорядженні Кабінету міністрів, включаючи роботу ринків на відкритому просторі.

Після осінніх канинкул в школах Запоріжжя навчалися лише учні початкової школи. Решта були відправлені на дистанційне навчання.

Нагадаємо, раніше про дії посиленого карантину в суботу і неділю заявили в Запорізькій облдержадміністрації та в Одеській області. При цьому, ряд обласних центрів відмовилися від введення карантину вихідного дня.

Зазначимо, що Кабмін в середу дозволив повноцінну роботу шкіл та дитячих садків. Школа повинна бути закритою, якщо у закладі більше 50% учнів і персоналу вирушили на самоізоляцію з-за контакту із зараженим коронавірусом.