ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Луценко прокоментував події під Подільським райвідділом поліції

Новини » Суспільство    18.02.2019 - 11:46
Луценко прокоментував події під Подільським райвідділом поліції
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Луценко заявив, що прокурори погодили підозри активістам

Генеральний прокурор України Юрій Луценко прокоментував затримання активістів і інцидент біля Подільського відділення поліції. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Луценко наголосив, що "єдина можливість гідно провести вибори - діяти в межах чинного законодавства".

"Так, він (старший оперуповноважений Василь Мельников, - ред.) явно перевищив свої повноваження, і ми на це реагували принципово. З іншого боку на наступний день прокурори погодили підозри активістам. І там дуже серйозна стаття", - сказав Луценко.

Разом з тим, адвокат потерпілих активістів Віктор Мороз повідомив, що ніяких підозр активістам не вручали.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва усунув оперуповноваженого Василя Мельникова, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень при затриманні активістів, від виконання службових обов'язків. Печерський райсуд Києва обрав Мельникову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в сумі 115 тис. 200 гривень. Пізніше Мельников вийшов під заставу.

9 лютого в Києві на Контрактовій площі співробітники поліції затримали близько 10 учасників акції "Хто замовив Катю Гандзюк?", яка проходила поруч зі з'їздом партії Юлії Тимошенко.

ГПУ отримала доступ до внутрішньої документації видання "Новое время" Генпрокуратура викликала Курченко на допит
Новини України Юрій ЛуценкоГПУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся