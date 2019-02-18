Луценко прокоментував події під Подільським райвідділом поліції

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Луценко заявив, що прокурори погодили підозри активістам

Генеральний прокурор України Юрій Луценко прокоментував затримання активістів і інцидент біля Подільського відділення поліції. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Луценко наголосив, що "єдина можливість гідно провести вибори - діяти в межах чинного законодавства".

"Так, він (старший оперуповноважений Василь Мельников, - ред.) явно перевищив свої повноваження, і ми на це реагували принципово. З іншого боку на наступний день прокурори погодили підозри активістам. І там дуже серйозна стаття", - сказав Луценко.

Разом з тим, адвокат потерпілих активістів Віктор Мороз повідомив, що ніяких підозр активістам не вручали.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва усунув оперуповноваженого Василя Мельникова, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень при затриманні активістів, від виконання службових обов'язків. Печерський райсуд Києва обрав Мельникову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в сумі 115 тис. 200 гривень. Пізніше Мельников вийшов під заставу.

9 лютого в Києві на Контрактовій площі співробітники поліції затримали близько 10 учасників акції "Хто замовив Катю Гандзюк?", яка проходила поруч зі з'їздом партії Юлії Тимошенко.