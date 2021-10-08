В Сумах подняли тариф на проезд в транспорте: сколько будут платить
Фото: в Сумах повысили стоимость проезда (facebook.com/smr.gov.ua)
Сумской исполнительный комитет решил повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Тарифы повысили как в коммунальном транспорте, так и в частном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской городской совет.
Какие тарифы будут в коммунальных троллейбусах и автобусах:
- 6 гривен - обычный билет;
- бесплатно - для школьников и пенсионеров.
Какие тарифы в частных маршрутках:
- 10 гривен - обычный билет;
- 5 гривен - для учащихся 1-4 классов.
По маршруту Сумы-Песчаное стоимость проезда составит вообще 13 гривен.
Новые тарифы вступят в силу с 16 октября этого года.