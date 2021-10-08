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В Сумах подняли тариф на проезд в транспорте: сколько будут платить

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Сумы, Пятница 08 октября 2021 18:30
В Сумах подняли тариф на проезд в транспорте: сколько будут платить Фото: в Сумах повысили стоимость проезда (facebook.com/smr.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сумской исполнительный комитет решил повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Тарифы повысили как в коммунальном транспорте, так и в частном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской городской совет.

Какие тарифы будут в коммунальных троллейбусах и автобусах:

  • 6 гривен - обычный билет;
  • бесплатно - для школьников и пенсионеров.

Какие тарифы в частных маршрутках:

  • 10 гривен - обычный билет;
  • 5 гривен - для учащихся 1-4 классов.

По маршруту Сумы-Песчаное стоимость проезда составит вообще 13 гривен.

Новые тарифы вступят в силу с 16 октября этого года.

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