В Сумах критическая ситуация с отоплением, власти формируют резервы

В Сумах из-за ограничения электроснабжения сложилась критическая ситуация с теплоснабжением. Часть города осталась без отопления, поскольку из-за отсутствия электроэнергии не работают насосы и котельные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря .

В чем суть проблемы

По его словам, отключения электроэнергии делают невозможным подачу тепловой энергии, что создает риск переохлаждения для жителей города. В связи с этим он предложил срочно выделить 10 тонн дизельного топлива для предприятия теплоснабжения.

Кобзарь также отметил необходимость увеличить объемы материального резерва, в частности в части закупки топлива. По его словам, ранее сформированный резерв почти полностью уже передан теплоэнерго, а в нынешних условиях этого недостаточно.

Для обеспечения стабильной работы котельных в случае аварийных отключений электроэнергии или полного блэкаута городские власти планируют сформировать дополнительные топливные запасы.

Почему во время отключений обесточиваются котельные

В компании АО "Сумыоблэнерго" объяснили, что оператор системы распределения не определяет самостоятельно перечень объектов критической инфраструктуры, которые имеют приоритетное электроснабжение.

В соответствии с законодательством, такой перечень формирует и утверждает областная государственная (военная) администрация, а облэнерго обязано выполнять эти решения и команды НЭК "Укрэнерго".

Котельные и центральные тепловые пункты, которые обесточиваются во время действия графиков, не входят в утвержденный перечень объектов приоритетного электроснабжения.

Почему их невозможно не выключать технически

Большинство котельных и ЦТП подключены к тем же линиям электропередачи, что и жилые дома и целые микрорайоны. Поэтому технически невозможно оставить котельную под напряжением, отключив при этом жилую застройку.

Исключение таких линий из графиков привело бы к:

невыполнению объемов отключений, определенных НЭК "Укрэнерго";

увеличению продолжительности или масштабов обесточиваний;

риску нарушения стабильности всей энергосистемы.

В компании подчеркивают, что почасовые и аварийные отключения являются централизованным решением и применяются для сохранения целостности энергосистемы в условиях дефицита мощности и постоянных обстрелов.

В АО "Сумыоблэнерго" отмечают, что единственным эффективным путем минимизировать влияние отключений на теплоснабжение является: