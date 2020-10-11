У Сумах через "червону зону" школи переводять на дистанційне навчання

У Сумах через потрапляння міста до "червоної зони" карантину вирішили перевести школи на дистанційне навчання. Дитячі садочки працюватимуть у спеціальному режимі.

Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Сумської міської ради.

Школи перейдуть на дистанційний формат роботи з 12 жовтня, щоб діти могли продовжити навчання до початку осінніх канікул.

Водночас виконком вирішив звернутися до Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з проханням дозволити роботу громадського транспорту, але з обмеженнями щодо кількості пасажирів.

Однак виконком обмежив роботу приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення. У Сумах не проводитимуть посадку, але висадка пасажирів відбуватиметься. Обмеження почнуть діяти з 13 жовтня.

Рішення щодо роботи кафе, ресторанів, розважальних закладів, спортзалів та фітнес-центрів будуть ухвалювати 12 жовтня.

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 жовтня, Держкомісія ТЕБ та НС віднесла Суми до "червоної зони" карантину через складну ситуацію з коронавірусом. До "червоної зони" також потрапило місто Канів.

Як писало РБК-Україна, у суботу в Сумах протестували підприємці з вимогою не закривати заклади після посилення карантину.