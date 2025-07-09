В Сумах детям предлагают собирать дроны за деньги? Украина разоблачила вброс россиян

Российские пропагандисты выдумали, что в Сумах детям предлагают собирать дроны за отдельную плату. Такая информация - фейк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.
В российских Telegram-каналах появились посты о том, что в Сумах якобы разместили объявление, в котором детям предложили летнюю подработку - собирать дроны за деньги.
"На самом деле, это низкосортный фейк российских пропагандистов. Никаких подобных объявлений в Сумах не существует. Кроме того, номер телефона, указанный в объявлении, недействителен", - подчеркнули в ЦПД.
В Центре объяснили, что россияне таким образом хотят создать образ Украины, как государства, которое привлекает к войне детей. Также россияне хотят дискредитировать ВСУ и оправдать удары по гражданской инфраструктуре.
Напомним, ранее Центр противодействия дезинформации сообщал, что российский концерн "Калашников" предлагает детям "летнюю подработку".
Им предлагают от 25 тысяч рублей (около 300 долларов) в месяц и обучение работе фрезеровщика, слесаря, литейщика и т.д.
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