В Сумах детям предлагают собирать дроны за деньги? Украина разоблачила вброс россиян

В российских Telegram-каналах появились посты о том, что в Сумах якобы разместили объявление, в котором детям предложили летнюю подработку - собирать дроны за деньги.

Фото: фейки в российских Telegram-каналах (t.me/CenterCounteringDisinformation)

"На самом деле, это низкосортный фейк российских пропагандистов. Никаких подобных объявлений в Сумах не существует. Кроме того, номер телефона, указанный в объявлении, недействителен", - подчеркнули в ЦПД.

В Центре объяснили, что россияне таким образом хотят создать образ Украины, как государства, которое привлекает к войне детей. Также россияне хотят дискредитировать ВСУ и оправдать удары по гражданской инфраструктуре.