В Сумах слышны взрывы: в области продолжается тревога

В ночь на 7 августа в Сумах были слышны звуки взрывов. В городе и области уже около 14 часов длится сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Суспільне Суми/
Что именно вызвало звуки взрывов, пока неизвестно. Ранее в канале сообщалось, что 6 августа российские военные 45 раз обстреляли Сумскую область. В частности, было 132 взрыва, а также зафиксировано попадание в 11 общинах.
Напомним, что вчера, 6 августа, российские оккупанты совершили ракетную атаку против Сумского района. Враг ударил по инфраструктуре.
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