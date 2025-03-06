В Сумах из-за дронового удара есть жертва

В Сумах в результате "Шахедной" атаки в ночь на 6 марта уже известно об одном погибшем человеке.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram исполняющего обязанности мэра Сум Артема Кобзара.
"Уважаемые сумчане. После сегодняшней атаки вражеских "Шахедов" появилась информация об одном погибшем человеке", - рассказал он в своем видеообращении в соцсети.
Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Перед этим в мэрии рассказали, что в Сумах из-за российской атаки с применением дронов-камикадзе было попадание в одно из складских помещений. Там произошел пожар.
Также в горсовете проинформировали, что на месте работают соответствующие экстренные службы, продолжается работа по ликвидации возгорания. Ранее данных о жертвах или пострадавших не было.
Ранее сообщалось, что вечером 5 марта был зафиксирован запуск российскими оккупантами дронов-камикадзе в сторону Украины для очередного воздушного удара. Из-за угрозы атак "Шахедов" в ряде областей объявили тревогу.
Также напомним, что в ночь на 4 марта российские террористы также атаковали Сумы дронами, и в городе было попадание в поликлинику, были проблемы со светом.
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