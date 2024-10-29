В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики
Во вторник, 29 октября, в Киеве и ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги. Предупреждают об угрозе баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, предупреждение о ракетной опасности было объявлено в Киеве, северных, восточных и центральных областях.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сообщили Воздушные силы.
Обновлено в 22:02.
В Киеве и по областям объявлено об отбое тревоги. Однако из-за вражеских дронов, которые РФ запустила с северо-восточного направления, в некоторых регионах продолжается тревога.
Напомним, в Украине запрещено снимать и распространять видео работы ПВО и последствия ракетных обстрелов. Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае опасности направляться к укрытиям.
Где объявлена тревога
В ночь на 29 октября россияне атаковали Украину баллистическими ракетами и дронами-камикадзе, повлекшие ранение десятков людей и гибель. В Кривом Роге в результате удара по трехэтажному дому погиб один человек, еще 14 получили ранения.
В Киеве обломки дронов вызвали пожар и повредили газовую магистраль, пострадали шесть человек. В Харькове под обстрел попало охраняемое ЮНЕСКО здание Госпрома.
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