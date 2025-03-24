В Сумах уже 88 пострадавших из-за удара россиян

Обстрел Сум

Напомним, россияне нанесли ракетный удар по центру Сум сегодня днем. Сначала местные власти сообщали о 28 пострадавших, но это число возросло.

Россияне целились по густонаселенному району города. Из-за атаки повреждена школа, а также многоэтажки.

Спасатели сообщали, что из-за атаки началось несколько пожаров. Также они провели эвакуацию 40 детей и 16 взрослых.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратил внимание, что такая атака произошла на фоне пустых заявлений россиян о мире. Он призвал Запад оказать давление на РФ для продолжения дипломатии.

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