Сумма выросла более чем в 3 раза за год. Гостаможня выявила нарушений на 6 млрд гривен

За четыре месяца этого года работники Гостаможслужбы выявили нарушений таможенных правил на 6 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной таможенной службы.

По данным службы, в течение января-апреля 2024 года таможни выявили 3275 нарушений таможенных правил на сумму 6 млрд гривен.

"Стоимостный показатель увеличился почти в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - сообщили в Гостаможслужбе.

В 965 делах о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 104 млн гривен. В частности:

промышленных товаров на сумму почти 50 млн гривен;

продовольственных товаров на сумму более 23 млн гривен;

транспортных средств на сумму 29 млн гривен;

валюты на сумму 1,5 млн гривен.

В 1160 делах о нарушении таможенных правил взыскано штрафов на сумму 31 млн гривен.

Кроме того, на рассмотрение в суд таможнями передано 1623 дела о нарушении таможенных правил на сумму 4,5 млрд гривен.

В 1613 делах, в том числе заведенных в предыдущие периоды, судом приняты решения о наложении взысканий в виде штрафа и конфискации на общую сумму 540 млн гривен.