В Сухопутных войсках отреагировали на скандал с повесткой журналисту "Слідство.інфо"

Отмечается, что 6 апреля 2024 года, на сайте и YouTube-канале интернет-медиа "Слідство.Інфо" был обнародован материал о вручении повестки журналисту указанного СМИ представителями одного из районных в Киеве Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Материал был распространен в социальных сетях и приобрел общественный резонанс.

В Командовании сообщили, что сейчас по данному факту проводится служебная проверка для установления всех обстоятельств происшествия.

"Кроме этого, от редакции Интернет-медиа "Слідство.Інфо" поступил журналистский запрос касательно указанного события, ответ на который будет предоставлен в соответствии с руководящими документами и действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Скандальное вручение повестки журналисту

Утром 6 апреля редакция интернет-издания "Слідство.Інфо" обвинила сотрудников СБУ в использовании Соломенского ТЦК для давления на СМИ. Там рассказали о попытке мобилизовать журналиста Евгения Шульгата из мести за его профессиональную деятельность.

В частности, в редакции считают, что причиной стало расследование в отношении имущества семьи главы департамента кибербезопасности спецслужбы Ильи Витюка. Журналист-расследователь обнаружил, что родственники сотрудника СБУ владеют в Киеве недвижимостью минимум на 25,5 млн грн.

Во время попытки вручения повестки в одном из ТРЦ Киева, рядом с военными находился человек в штатском, который давал им указания. Его считают приближенным к сотруднику СБУ Витюку.