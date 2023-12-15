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В Сухопутных войсках показали, как артиллеристы наносят удары по группе россиян

Украина, Пятница 15 декабря 2023 23:40
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В Сухопутных войсках показали, как артиллеристы наносят удары по группе россиян Архивное фото: В Сухопутных войсках показали, как артиллеристы наносят удары по группе россиян (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили группу россиян, которая двигалась в сторону украинских военных. Ее удалось "накрыть" с помощью артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

"Ювелирная и мгновенная работа артиллеристов", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть группу россиян, которые бегут в сторону деревьев. Затем украинская артиллерия наносит удары по тому району.

В Сухопутных войсках отметили, что это результат работы 14 отдельной механизированной бригады ВСУ.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 15 декабря, составили 1090 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 343 890 военных.

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали более 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 23 единицы военной техники врага.

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