ua en ru
Сб, 16 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Сухопутних військах показали, як артилеристи завдають ударів по групі росіян

Україна, П'ятниця 15 грудня 2023 23:40
UA EN RU
У Сухопутних військах показали, як артилеристи завдають ударів по групі росіян Архівне фото: У Сухопутних військах показали, як артилеристи завдають ударів по групі росіян (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили групу росіян, яка рухала в бік українських військових. Її вдалося "накрити" за допомогою артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

"Ювелірна і миттєва робота артилеристів", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити групу росіян, які біжать у бік дерев. Потім українська артилерія завдає ударів по тому району.

У Сухопутних військах зазначили, що це результат роботи 14 окремої механізованої бригади ЗСУ.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 15 грудня, становили 1090 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає приблизно 343 890 військових.

Протягом минулої доби українські бійці ліквідували понад 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 23 одиниці військової техніки ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Без плану на 2025 рік? Скільки ще готовий воювати Путін: оцінка експертів та ГУР
Без плану на 2025 рік? Скільки ще готовий воювати Путін: оцінка експертів та ГУР
DAILY
Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет