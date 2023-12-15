У Сухопутних військах показали, як артилеристи завдають ударів по групі росіян
Сили оборони України виявили групу росіян, яка рухала в бік українських військових. Її вдалося "накрити" за допомогою артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.
"Ювелірна і миттєва робота артилеристів", - йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити групу росіян, які біжать у бік дерев. Потім українська артилерія завдає ударів по тому району.
У Сухопутних військах зазначили, що це результат роботи 14 окремої механізованої бригади ЗСУ.
Сили оборони України знищують росіян
Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 15 грудня, становили 1090 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає приблизно 343 890 військових.
Протягом минулої доби українські бійці ліквідували понад 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 23 одиниці військової техніки ворога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.