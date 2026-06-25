Сухопутные войска отреагировали на скандал вокруг полка "Скеля": на проверку нужно время

"Боевая необходимость, интенсивность подготовки или репутация боевого подразделения не могут быть основанием для унижения, насилия, ненадлежащего обращения или безразличия к жизни и здоровью военнослужащих", - отметили в Сухопутных войсках.

Там добавили, что сейчас необходима проверка, а не эмоциональные оценки слухов. По фактам, которые опубликовали СМИ, уже работают уполномоченные органы.

Командование Сухопутных войск обещает держать ситуацию на контроле и способствовать тому, чтобы проверка была полной, объективной и беспристрастной. Также полк "Скеля" оказывает содействие уполномоченным органам.

"Часть обнародованной информации касается событий, которые, по сообщениям медиа, могли произойти около полугода назад. Поэтому сбор, анализ и проверка материалов требуют времени. Это необходимо для того, чтобы финальные выводы были точными, законными и беспристрастными", - обратили внимание в Сухопутных войсках.

Там добавили, что в случае, если применение насилия к военнослужащим имело место, должны быть приняты правовые и управленческие решения.

При этом военнослужащих, их семьи и возможных свидетелей призвали обратиться к ВСП, ГБР, Офису военного омбудсмена, на горячую линию командования Сухопутных войск в случае, если они располагают информацией о фактах насилия в отношении военнослужащих.