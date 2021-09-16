Суховантаж з українським зерном зіткнувся з берегом в Румунії
Фото: суховантаж Kormoran налетів на берег (usm.media)
У середу, 15 вересня, поблизу румунського міста Тулчі суховантаж Kormoran з українським зерном потрапив в аварію. Судно налетіло на берег, коли йшло Сулинським каналом, та зіткнулося з катамаранами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukrainian Shipping Magazine.
Суховантаж Kormoran йшов з українського Рені до ліванського Тріполі. Судно було завантажене понад 5000 тоннами пшениці.
В районі румунського Тулчі судно вийшло з-під контролю, налетіло на берег та зіткнулося з трьома пришвартованими прогулянковими катамаранами.
Kormoran зняли з мілини та відбуксирували в порт Сулина. Рух каналом довелося перекрити на 2 години.
Фото: суховантаж Kormoran налетів на берег (usm.media)