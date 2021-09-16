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Суховантаж з українським зерном зіткнувся з берегом в Румунії

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Тулчі, Четвер 16 вересня 2021 20:01
Суховантаж з українським зерном зіткнувся з берегом в Румунії Фото: суховантаж Kormoran налетів на берег (usm.media)
Автор: Дмитро Левицький

У середу, 15 вересня, поблизу румунського міста Тулчі суховантаж Kormoran з українським зерном потрапив в аварію. Судно налетіло на берег, коли йшло Сулинським каналом, та зіткнулося з катамаранами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukrainian Shipping Magazine.

Суховантаж Kormoran йшов з українського Рені до ліванського Тріполі. Судно було завантажене понад 5000 тоннами пшениці.

В районі румунського Тулчі судно вийшло з-під контролю, налетіло на берег та зіткнулося з трьома пришвартованими прогулянковими катамаранами.

Kormoran зняли з мілини та відбуксирували в порт Сулина. Рух каналом довелося перекрити на 2 години.

Фото: суховантаж Kormoran налетів на берег (usm.media)

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