Сухогруз с украинским зерном столкнулся с берегом в Румынии
Фото: сухогруз Kormoran налетел на берег (usm.media)
В среду, 15 сентября, вблизи румынского города Тулчи сухогруз Kormoran с украинским зерном попал в аварию. Судно налетело на берег, когда шло по Сулинскому каналу, и столкнулось с катамаранами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ukrainian Shipping Magazine.
Сухогруз Kormoran шел из украинского Рени в ливанский Триполи. Судно было загружено более 5000 тоннами пшеницы.
В районе румынского Тулча судно вышло из-под контроля, налетело на берег и столкнулось с тремя пришвартованными прогулочными катамаранами.
Kormoran сняли с мели и отбуксировали в порт Сулина. Движение по каналу пришлось перекрыть на 2 часа.
Фото: сухогруз Kormoran налетел на берег (usm.media)