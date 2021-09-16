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Сухогруз с украинским зерном столкнулся с берегом в Румынии

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Тулчи, Четверг 16 сентября 2021 20:01
Сухогруз с украинским зерном столкнулся с берегом в Румынии Фото: сухогруз Kormoran налетел на берег (usm.media)
Автор: Дмитрий Левицкий

В среду, 15 сентября, вблизи румынского города Тулчи сухогруз Kormoran с украинским зерном попал в аварию. Судно налетело на берег, когда шло по Сулинскому каналу, и столкнулось с катамаранами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ukrainian Shipping Magazine.

Сухогруз Kormoran шел из украинского Рени в ливанский Триполи. Судно было загружено более 5000 тоннами пшеницы.

В районе румынского Тулча судно вышло из-под контроля, налетело на берег и столкнулось с тремя пришвартованными прогулочными катамаранами.

Kormoran сняли с мели и отбуксировали в порт Сулина. Движение по каналу пришлось перекрыть на 2 часа.

Фото: сухогруз Kormoran налетел на берег (usm.media)

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