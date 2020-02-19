Сухо і тепло до +11: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 19 лютого покращиться, сухо та потепління до +11. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У більшості областей сьогодні сухо. На заході країни вдень +7+10, а вночі -1+1, на півночі вдень +6+8, а вночі 0+2.

У центральних областях вдень +6+8, а вночі +1+3. Втім, на сході країни сьогодні невеликий дощ, вдень +4+6, а вночі -1+1. На півдні дощ омине Одеську та Миколаївську області, вдень +9+11, а вночі 0+2.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень +6+8, а вночі +1+3.

Нагадаємо, погода в Україні в найближчі дні знову зміниться. Після весняного тепла в країну знову прийде похолодання з нічними морозами.

РБК-Україна писало, що синоптики різко змінили прогноз погоди на весну в Україні. Так, на початку березня очікується від +4 до +10 вдень залежно від регіону. Суттєве потепління прогнозують вже у другій половині місяця.