Сухо і мороз до -17: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні в Україні без опадів
Погода в Україні сьогодні, 9 лютого, буде морозною і без опадів, температура повітря вдень становитиме +6 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.
На заході України буде тепло. Температура повітря прогріється до +2 +5 градусів. Вітер південно-західний, 5-10 м / с. На Волині також буде без опадів, температура повітря складе +4 +6 градусів. У центральних областях буде холодніше. Температура повітря -1 +2 градуси.
На півдні країни без опадів. Температура повітря буде коливатися від -1 до +3. На сході очікується істотне похолодання. Температура повітря вдень складе -7 -5 градусів.
У столиці вдень очікується мінлива хмарність. Вітер південно-західний 5-10 м /с. Температура повітря вдень становитиме -1 +1 градус.
Раніше повідомлялося, що в Карпатах у зв'язку з погіршенням погодних умов очікується значна лавинна небезпека. Зокрема, загроза сходження лавин зберігається в трьох областях: Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської.