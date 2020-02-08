Сухо та холодно до -13: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 8 лютого покращиться, потеплішає вдень, але вночі будуть сильні морози. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях мінлива хмарність, вдень -1+1, а вночі -7-11. На півночі країни така ж погода, але вдень -1-3, а вночі -7-9.

У центрі країни вдень -1+1, а вночі -7-9. На сході дуже похолодає, вдень -3-5, а вночі -11-13. У південних областях мінлива хмарність, вдень -1-4, а вночі 5-9.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень -1+1, а вночі -7-9.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що 7-9 лютого очікується послаблення опадів і суттєве похолодання. Зниження температури вночі до -7-13, вдень до -1-6; у східних областях та Карпатах вночі -11-16, вдень -5-10.

Раніше повідомлялось, що через непогоду в Україні знеструмлено 203 населених пункти у 8 областях.