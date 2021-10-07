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Судова реформа: у Раді суддів назвали терміни розгляду кандидатів до Етичної ради

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 23:11
Судова реформа: у Раді суддів назвали терміни розгляду кандидатів до Етичної ради Фото: голова Ради суддів Богдан Моніч (rsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Рада суддів продовжує відбір кандидатів до Етичної ради. Співбесіди з ними можуть пройти в кінці жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради суддів Богдана Монича.

На зустрічі в Офісі президента з реалізації судової реформи в Україні Моніч зазначив, що Рада суддів продовжує роботу над визначенням кандидатур до Етичної ради. Він додав, що співбесіди з кандидатами можуть пройти в кінці жовтня.

У ході зустрічі обговорювалося відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) та порядок обрання на посади членів Вищої ради правосуддя (ВРП).

Нагадаємо, наприкінці вересня в коментарі РБК-Україна Моніч повідомив, що Рада суддів можуть позбавити права формувати етичну раду.

Детальніше про хід судової реформи в Україні - в матеріалі РБК-Україна "Битва за реформу. Чим закінчиться конфлікт Зеленського і судової влади".

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