Суддя, який розглядає справу за позовом Мосійчука проти Супрун, взяв самовідвід

Суддя прийняв самовідвід Сергія Каракашьяна

Судья Окружного административного суда города Киева, который должен рассматривать по существу дело и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, взял самоотвод. Об этом судья Сергей Каракашьян заявил в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"Судья заявляет о самоотводе и идет в совещательную комнату для оценки обстоятельств", - сказал Каракашьян.

В свою очередь судья Окружного административного суда, рассматривавший заявление о самоотводе, удовлетворил самоотвод Каракашьяна.

"Суд установил обстоятельства, по которым судья Каракашьян не может участвовать в рассмотрении, поэтому заявление о самоотводе суд постановил удовлетворить", - сказал судья в зале суда.

Судья-спикер суда Богдан Санин назвал причины самоотвода судьи Каракашьяна.

"Судья взял самоотвод. Было два обстоятельства для самоотвода: на судью была подана жалоба в ВРП, судья расценил такое обращение как давление. Второе обстоятельство для самоотвода - он вынужден был дать оценку определенным доказательствам, касающимся дела по существу при рассмотрении", - сказал Санин.

Дата следующего рассмотрения будет известна позже.

"Далее это дело будет передано на автоматическое перераспределение. Дело передается в технический отдел. Необходимо определенное время, чтобы был определен другой судья по делу. Дата и время следующего заседания будет известна позже", - добавил он.

Отметим, что заседание по рассмотрению иска народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука к исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Уляне Супрун началось в 14:50. У суда собрались активисты в поддержку сторон. Также у здания суда дежурят правоохранители.

Напомним, судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян в четверг объявил решение по ходатайству Кабмина относительно отмены временного запрета Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Он заявил, что Супрун может исполнять обязанности министра здравоохранения.

Кабинет министров Украины 13 февраля принял распоряжение, которое позволяет Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, в частности, подписывать документы по распределению лекарств и вакцин.