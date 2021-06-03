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Суддя КСУ Тупицький тричі відвідував Крим після російської окупації, - "Схеми"

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Четвер 03 червня 2021 23:27
Суддя КСУ Тупицький тричі відвідував Крим після російської окупації, - "Схеми" Фото: екс-глава КСУ Олександр Тупицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Екс-голова Конституційного суду Олександр Тупицький, за даними журналістів, тричі відвідував окупований Росією Крим. Хоча сам це заперечує.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми".

Джерела програми в прикордонній службі стверджують, що Тупицький тричі перетинав адмінкордон з окупованим півостровом. Зокрема, 20 липня 2016 року він в'їхав до Криму через КПВВ "Чонгар". Повернувся майже через місяць - 28 серпня

Вдруге суддя поїхав на окупований півострів у 2017 році. 7 квітня він знову скористався пунктом пропуску "Чонгар", повернувся він через два дні.

Також Тупицький відвідав Крим 5 серпня того ж року. Покинув територію через два тижні - 22 серпня.

За словами адвоката і колишнього члена Громадської ради доброчесності Романа Маселка, судові органи і СБУ не рекомендували суддям їздити до Криму, тому що вони є носіями важливої інформації.

Тупицький в коментарі "Схемам" сказав, що не їздив до Криму, тому, що там Росія порушила кримінальну справу проти нього, а тому він міг би мати проблеми.

Нагадаємо, екс-голову Конституційного суду України судитимуть за підкуп свідка в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду у жовтні 2018 року.

Зазначимо, Конституційний суд України тимчасово призупинив виплату заробітної плати колишньому голові КСУ Олександру Тупицькому.

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