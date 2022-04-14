Головам двох громад у Луганській області оголосили підозру у держзраді
Керівникам Марківської та Міловської об'єднаних територіальних громад Луганської області оголосили про підозру у державній зраді. Вони перейшли на бік російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.
За даними слідства, голови територіальних громад умисно продовжують вчиняти дії, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України.
"Підозрювані перейшли на бік країни-агресора і в умовах воєнного стану надали представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, Міловську громаду очолює Олег Савченко, Марківську - Іван Дзюба.
Нагадаємо, раніше підозра в колабораціонізмі повідомили меру Рубіжного Сергію Хортіву, який також перейшов на бік окупантів.
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