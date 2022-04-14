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Головам двох громад у Луганській області оголосили підозру у держзраді

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Луганська область, Четвер 14 квітня 2022 11:03
Головам двох громад у Луганській області оголосили підозру у держзраді Фото: місцева влада перейшла на бік окупантів (Spencer Platt/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Керівникам Марківської та Міловської об'єднаних територіальних громад Луганської області оголосили про підозру у державній зраді. Вони перейшли на бік російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.

За даними слідства, голови територіальних громад умисно продовжують вчиняти дії, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України.

"Підозрювані перейшли на бік країни-агресора і в умовах воєнного стану надали представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Міловську громаду очолює Олег Савченко, Марківську - Іван Дзюба.

Нагадаємо, раніше підозра в колабораціонізмі повідомили меру Рубіжного Сергію Хортіву, який також перейшов на бік окупантів.

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Луганськ держзрада Війна Росії проти України
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